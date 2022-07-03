Homeجريحان نتيجة تصادم بين سيارة ودراجة نارية على اوتوستراد طرابلس البداويلبنان جريحان نتيجة تصادم بين سيارة ودراجة نارية على اوتوستراد طرابلس البداوي By admin 07/03/2022 شارك التحكم المروري: جريحان نتيجة تصادم بين سيارة ودراجة نارية على اوتوستراد طرابلس البداوي مواضيع متعلقة بقعوني اتصل براوول نعمه مستنكرا تعرضه للاعتداء 07/03/2022 3 جرحى جراء حادث تحت جسر نهر الموت 07/03/2022 مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه. اوتوسترادتصادمجريحانسيارةلبنانناريةنتيجةودراجةالبداويطرابلس شارك
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