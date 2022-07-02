حملة تنظيف لجمعية كشاف البيئة على اوتوستراد الميناء

نظمت جمعية كشاف البيئة حملة تنظيف واسعة لوسطيات والساحة العامة على الاوتستراد الرئيس في مدينة الميناء، تحت شعار “البيئة الافضل تبدأ بك انت”.

وقامت المرشدات والمرشدون والكشافون بجمع النفايات، خصوصا قناني البلاستيك وبفرزها لاعادة تدويرها فيما بعد.

واكد أمين السر العام للجمعية مراد عبوشي أن “هدف الجمعية الحفاظ على النظافة العامة وحماية البيئة والشواطىء البحرية”، لافتا الى ان “الجمعية تعمل بشكل دوري على تنظيم حملات توعية مكثفة في المدارس والاندية والجمعيات لتعميم فكرة عدم رمي النفايات في الشوارع والوسطيات والحدائق العامة، حفاظا على صحة المواطنين وتعميم ثقافة صحتك من نظافة بيئتك”.