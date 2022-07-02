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حفل توقيع كتاب “أغراب” للشاعرة سمرجي في طرابلس

By cedar


أقامت “الرابطة الثقافية” في طرابلس و”جمعية الوفاق الثقافية” حفل توقيع كتاب بعنوان “أغراب” للمؤلفة الشاعرة هيفاء سمرجي، في حضور النائب رامي فنج، الاستاذ محمد كمال زيادة ممثلا النائب اشرف ريفي، المقدم علي الأيوبي ممثلا المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم، رئيس الرابطة الثقافية الدكتور رامز الفري، ممثل الجمعية وهبة الدهيبي، عدد من الشخصيات والفاعليات والمهتمين.

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بداية النشيد الوطني فكلمة لممثل منتدى متقاعدي الامن العام العميد المتقاعد سامي خوري، والذي قدم درعا تقديرية باسم المنتدى للشاعرة سمرجي. ومن ثم كانت كلمة للدكتور عماد غنوم تلاه قصيدة للشاعرة سمرجي قالت فيها:
“أغراب نحن، نجول في ما ليس لنا، نأكل ما ليس لنا، ننام في سرير لا نملكه،  نحن الأغراب نعيش في الغربة، لا نتقبل التغيير بسهولة لأن أرواحنا معلقة في فوانيس على شارع طرابلسي وقلوبنا تصلي لله تحت صخور الروشة في بيروت! أوحسرتاه عليكم أيها الغرباء غربتكم لن تفارقكم، عدتم أو رحلتم أنتم أغراب”.

ختاما تم توقيع الكتاب للحضور.

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