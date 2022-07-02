وفاة ممثل لبناني كبير بعد مسيرة فنيّة طويلة

توفي اليوم الممثل الكبير بيار شمعون بعد مسيرة فنيّة طويلة شارك فيها بالعديد من المسرحيّات والبرامج والمسلسلات اللبنانية.

بيار شمعون من مراليد (1959-) عو ممثل لبناني شارك في عدة مسلسلات واشتهر بتقديم الشخصيات الكوميدية

ولد في زحلة، وأصله من البقاع بلدة سرعين ،درس الفنون والمسرح في الجامعة اللبنانية، أول عمل شارك به مسرحية “جزيرة العصافير” للمخرج شكيب خوري، وتلاها العديد من الأعمال، منها مسرحية “عمتي نجيبة”، مسرحية “هريبة يا أوادم” وعريسين مدري من وين” ومسلسل “عيوق ورفقاتو”.

هو شقيق الكاتب طوني شمعون اشتهر من خلال أدواره الكوميديه وخاصة في برنامج بسمات وطن.

أعماله

في التلفزيون



2021 شريعة الغاب

2020 رصيف الغرباء (المختار صقر)

2019 فرج ورحمة (ضيف شرف)

2019 موجة غضب (والد نور)

2018 حنين الدم (رمزي)

2018 موت أميرة (ديفيد مبارك)

2017 كاراميل (عماد)

2016 أمير الليل (ضيف شرف)

2015 سولو الليل الحزين

2013 الرؤيا الثالثة

2013 حبيب ميرا (السفير منير بارود)

2011 الشحرورة

2009 إسماعيل يس (أبو ضحكة جنان) (أمين عطاالله)

2008 السعادة الحقيقية

2007 حماتي وعقلاتي (كيمو)

2002 شلة عالهلة

2001 تلاميذ آخر زمن

1998 من الباب لباب

1995-2015 بس مات الوطن

1987 الأستاذ مندور (ناهي)

1984 بسمة التخلي

1983 عيوق ورفقاتو

في السينما



2018 كذبة بيضا

2018 ملا علقة (وليد الريس)

2013 كاش فلو (كميل)

1989 المحترف والأشباح

في المسرح



2012 وطن

2008 أنيس وموريس (موريس)

هريبة يا أوادم

1986 عريسين مدري من وين

1997 عمتي نجيبة”