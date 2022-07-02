درغام: غير متمسكين بوزارة الطاقة وعدم القبول بها أفضل لنا

شدد عضو تكتل “لبنان القوي” النائب أسعد درغام على أن “رئيس الجمهورية شريك أساسي وفعلي في عملية تشكيل الحكومة، وهناك أفكار طرحت وليست شروطا”. وقال: “هناك مشاورات حول المداورة بالوزارات بالإضافة إلى توسيع الحكومة وتطعيمها بأفرقاء سياسيين، لأننا أمام العديد من الاستحقاقات لناحية التفاوض مع صندوق النقد وخطة التعافي وإنجاز الاستحقاقات الانتخابية المقبلة”.



ونفى في حديث لقناة ال”جديد” “تمسك التيار ببعض الحقائب”. وقال: “من ناحية المبدأ المداورة يجب أن تكون على مختلف الوزرات، والملاحظات مشروعة ولكن لا وجود لشروط وشروط مضادة. لم نطرح قصة المقايضة بل هناك مطالبة بالمداورة في كل الوزارات”.



ولفت إلى أن “البلد في حال حرجة جدا والوضع يستدعي حكومة جديدة لإنجاز خطة التعافي المطلوبة”.



وختم: “التيار الوطني الحر غير متمسك بوزارة الطاقة، ومن الأفضل لنا عدم القبول بهذه الحقيبة”.

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