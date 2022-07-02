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لبنان

جمعية مرعي بدأت مشروع سكر جورة من شوارع القلمون

By cedar


وسعت جمعية “مرعي” عملها الخيري والاجتماعي عبر ادخالها ورشة خاصة بتسكير الجور المنتشرة في شوارع وساحات مدن الفيحاء، وكانت البداية من القلمون، حيث اشرف عضو مجلس الجمعية حسن الفرخ على عمل الورشة، بعدما اعد تقريرا عن العدة اللازمة وعدد الجور والمتطلبات  من اسمنت وبحص ورمل ومواد اخرى لإنجاز هذا العمل بالسرعة المطلوبة ودون ازعاج المواطنين.
 
ومع انطلاق العمل، تحدث الناشط سمير الأيوبي باسم اهالي القلمون وسكانها، شاكرا ل للجمعية مبادرتها التنموية التي أدخلت الفرحة الى قلوب الاهالي وعلى قلوب كل أصحاب السيارات والاليات التي تجول في القلمون”. 
 
ولفت الى أن “عمل الجمعية لم يقتصر على اضاءة الشوارع وألاحياء باللمبات على الطاقة الشمسية بل شملت تقديمات ومساعدات خيرية وانسانية وإطلاق مشروع التكتوك لنقل المسنين مجانا في مدن الفيحاء، واليوم تم اطلاق مشروع سكر جورة”. 

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