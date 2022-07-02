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بالصور.. بيان للجيش عن الاعتداء على مركزه في طرابلس حيث تعرُّض عسكري للطعن

By admin



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صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:
بتاريخ 2 / 7 / 2022 فجراً في منطقة الريفا- طرابلس، حاول المواطن (ن.م.) اقتحام مركز للجيش حاملاً سكينًا وحقيبةً. وعندما تقدم منه عنصر الحرس لإيقافه، أقدم المواطن على طعنه عدة مرات في أنحاء مختلفة من جسمه. على الفور، أطلق عنصر آخر النار على المعتدي، ما أدى إلى مقتله.
نُقل العسكري الجريح إلى أحد مستشفيات المنطقة للمعالجة وحالته الصحية مستقرة، فيما يجري الكشف على الحقيبة من قبل خبير متفجرات.
بوشر التحقيق بإشراف القضاء المختص لكشف ملابسات الحادثة.

مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.
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