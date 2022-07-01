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عون يتهم ميقاتي «بالخبث».. وتبريرات الرئيس المكلف

By admin


وفي هذا السياق، لم يعد خافيا على احد شعور الرئاسة الاولى بان ميقاتي جزء من فريق سياسي يقوده رئيس مجلس النواب نبيه بري، ويشكل جنبلاط احد اهم ركائزه، يتعامل مع العهد انه من الماضي ولا يريد له تحقيق اي انجاز بما تبقى من مدة الولاية الرئاسية. ولم يكن مفاجئا، توصيف رئيس الجمهورية لكيفية تعامل رئيس الحكومة المكلف مع تشكيل الحكومة، فوفقا لزوار بعبدا تحدث الرئيس عن «خبث» ميقاتي غير المفاجئ بالنسبة اليه. وقال «هو يمنحك الانطباع برغبته بالتعاون وعدم وجود اي نوايا سيئة تجاهك، فيما تعكس تصرفاته عكس ذلك، وعندما تواجهه بالحقائق يمنحك اجوبة عامة، وفي الخلاصة لا تصل معه الى اي نتيجة». ووفقا لتلك المصادر، «يترحم» الرئيس عون على العلاقة مع رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، على الرغم من الخلافات العميقة في كل شيء، لكن الحريري «كان لا يراوغ، ويقول ما يفكر به ولا يقول عكس ما يفكر». 

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تبريرات الرئيس المكلف

في المقابل، ترفض اوساط مقربة من رئاسة الحكومة الاتهامات الرئاسية، وتشير الى ان الرئيس المكلف لا يريد المزيد من هدر الوقت، ما دام المطلوب من الحكومة مهمة محددة ترتبط بمتابعة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي للانتقال الى مرحلة التعافي المالي. وبررت المصادر تسليم ميقاتي نسخة من التشكيلة الوزارية التي أعدها، بخلاف ما كان يحصل في السابق، بأن تقتصر الزيارة الأولى للرئيس المكلف على إطلاعه على نتائج الاستشارات النيابية بان الظروف استثنائية، والبلد لا يتحمل مشاورات طويلة، لان المهل القانونية ضيقة والوضع الاقتصادي سيىء للغاية. والسؤال لماذا يشعر الرئيس عون انه محشور؟ الآن عليه اما القبول واما الرفض او طلب تعديلات يراها ضرورية، وعندها «يبنى على الشيء مقتضاه».

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