Homeقتيل و5 جرحى في 4 حوادث سير خلال 24 ساعةلبنان قتيل و5 جرحى في 4 حوادث سير خلال 24 ساعة By admin 07/01/2022 شارك أفادت احصاءات غرفة التحكم للحوادث عن سقوط قتيل و5 جرحى في 4 حوادث سير، تم التحقيق فيها خلال الـ ٢٤ ساعة الماضية. مواضيع متعلقة بالصور: تخريج تلامذة من القوات البحرية تابعوا دورة تفتيش… 07/01/2022 كلية ادارة الأعمال بطلة الجامعة اللبنانية الفروع الأولى في… 07/01/2022 مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه. جرحىحوادثخلالساعةسيرقتيللبنان شارك
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