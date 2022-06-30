مساعدة قطرية مالية بقيمة 60 مليون دولار للجيش اللبناني

صدر عن قيادة الجيش– مديرية التوجيه البيان الآتي:

أعرب قائد الجيش العماد جوزاف عون عن شكره لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر على لفتته الكريمة تجاه الجيش اللبناني، بإعلان بلاده الشقيقة تقديم مساهمة مالية بقيمة 60 مليون دولار لدعم الجيش اللبناني. وإذ ثمّن العماد عون هذه المبادرة القيمة التي تعكس التزام دولة قطر تجاه لبنان وشعبه وجيشه، أكّد أن هذه المساعدة مخصصة لدعم عناصر الجيش. ولفت إلى أن دولة قطر الشقيقة كانت دوما سبّاقةً في الوقوف إلى جانب لبنان، وبخاصة الجيش، إذ بادرت منذ نحو عام إلى إرسال مساعدات غذائية شهرية إلى المؤسسة العسكرية في ظل معاناتها من تداعيات الأزمة الإقتصادية التي يمر بها لبنان.