Homeحريق اندلع في ألواح للطاقة الشمسية على سطح أحد المباني في بشامونلبنان حريق اندلع في ألواح للطاقة الشمسية على سطح أحد المباني في بشامون By cedar 06/30/2022 شارك أفادت “الوكالة الوطنية للإعلام” أن عناصر من فوج إطفاء بيروت سيطرت على حريق اندلع في ألواح للطاقة الشمسية على سطح أحد المباني، قرب أحد المساجد في بشامون. واقتصرت الأضرار على الماديات. مواضيع متعلقة جريحان نتيجة إنقلاب دراجة نارية في الضنية 07/01/2022 الجيش أعاد فتح أوتوستراد طرابلس بعدما اقفله محتجون على… 07/01/2022 مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه. أحدألواحالشمسيةالمبانياندلعبشامونحريقسطحعاجللبنانللطاقة شارك
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