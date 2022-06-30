Cedar News
أخبار لبنان والعالم


لبنان

حريق اندلع في ألواح للطاقة الشمسية على سطح أحد المباني في بشامون

By cedar


أفادت “الوكالة الوطنية للإعلام” أن عناصر من فوج إطفاء بيروت سيطرت على حريق اندلع في ألواح للطاقة الشمسية على سطح أحد المباني، قرب أحد المساجد في بشامون. واقتصرت الأضرار على الماديات.

مواضيع متعلقة

جريحان نتيجة إنقلاب دراجة نارية في الضنية

الجيش أعاد فتح أوتوستراد طرابلس بعدما اقفله محتجون على…

مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.
مواضيع تهمك
لبنان

إشكال كبير وسقوط إصابات أمام سراي صور

لبنان

الحملة المدنية لإنقاذ الجامعة اللبنانية دعت الى ايجاد حل لموضوع صرف المنح للطلاب…

لبنان

مساعدة قطرية مالية بقيمة 60 مليون دولار للجيش اللبناني

لبنان

الصحة أطلقت معايير دور الحضانة الصحية والآمنة للأطفال بالشراكة مع الجامعة الاميركية

لبنان

فاتورة الاتصالات تلهب اللبنانيين في تموز بارتفاعها خمسة أضعاف

لبنان

الابيض: طالما أن الوضع الاستشفائي تحت السيطرة فالوضع الوبائي تحت السيطرة

Comments are closed.

مزيد من الأخبار

توضيح من رئاسة دير سيدة الناطور في أنفه: الدير لم يمنع…

الامتحانات الرسمية لشهادة البكالوريا 2 تواصلت في يومها…

القاضي ابو سمرا اختتم تحقيقاته في جريمة أنصار وأحال الملف…

الخطيب استنكر الاعتداء على احد القضاة الشرعيين في محكمة…

رائف رضا: الكورونا في ازدياد وشكوك بفاعلية اللقاح او شروط…

1 من 64

Follow Us @cedarnews

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com