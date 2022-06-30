حريق اندلع في ألواح للطاقة الشمسية على سطح أحد المباني في بشامون

حريق اندلع في ألواح للطاقة الشمسية على سطح أحد المباني في بشامون

أفادت “الوكالة الوطنية للإعلام” أن عناصر من فوج إطفاء بيروت سيطرت على حريق اندلع في ألواح للطاقة الشمسية على سطح أحد المباني، قرب أحد المساجد في بشامون. واقتصرت الأضرار على الماديات.