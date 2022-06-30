رائف رضا: الكورونا في ازدياد وشكوك بفاعلية اللقاح او شروط تخزينه

عبر رئيس “التجمع الطبي الاجتماعي اللبناني” وممثل “الرابطة الطبية الاوروبية الشرق اوسطية الدولية في لبنان” البرفسور رائف رضا عن شكوكه “بشروط تخزين لقاح الكورونا خصوصا في ظل انقطاع الكهرباء المتواصل وتقنين المولدات مما يفقد اللقاح فاعليته”، وقال: “نخشى كذللك من خلطة بالماء لزيادة الجرعات خصوصا أمام حاجتنا الى الجرعة الرابعة و ربما الخامسة والسادسة”.

واضاف: “من حقنا أن نتساءل: لماذا التفلت من إجراءات الوقاية من الكورونا بعدما أصبح لبس الكمامة والتباعد الاجتماعي (الجسدي) من الماضي”.

وسأل: “اين هي وزاره الصحة من هذا الفلتان؟ ونخشى أن الموسم السياحي الموعود عبر فتح المطار على مصراعيه من كارثة صحية لا نعرف أين سنصل بها في ظل التساهل وعدم التشدد وكأن الدولار اهم من صحة المواطن! من دون أن ننسى أن المستشفيات بمعظمها لم تفتح اقسام الكورونا التي أغلقت، بالاضافة الى الوضع الاقتصادي المتدهور، مما يجعل زيادة الحالات التي تستدعي الاستشفاء غير متوافرة، فتزداد الوفيات في المنازل من دون أن ننسى أن الأرقام الصادرة عن وزارة الصحة لا تشمل كل الحالات خصوصا لعدم قدرة الناس المادية على إجراء فحص PCR”.

وكرر المطالبة بــ”اقالة وزير الصحة العامة (في حكومة تصريف الاعمال) بسسب السياسة الصحية التي اتبعها، والشعب يصرخ كفى”.