بالصور: توقيف أشخاص في منطقة سقي البداوي

الجيش: توقيف أشخاص في سقي البداوي pic.twitter.com/yJEk4T8rdr — Cedar News – أخبار بلاد الأرز (@cedar_news) June 30, 2022

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

بتاريخ 30/6/2022 أوقفت قوة من الجيش في محلة سقي البداوي المواطن (أ. م.) لإعداده عملية تهريب غير شرعية عبر البحر، وقيادته آلية نوع بيك أب من دون أوراق ثبوتية. كما أوقفت المواطنين (ح.ح.) و(خ.ج.) و(خ.ش.) الذين كانوا برفقته.

ضُبط في حوزتهم سلاح حربي نوع كلاشنكوف، و4000 ليتر من المازوت، و100 سترة نجاة، و16 دولاب فلّين، و46 دولاباً هوائياً، ومنفخان كهربائيان.

سُلّم الموقوفون مع المضبوطات وبوشر التحقيق بإشراف القضاء المختص.