يزبك بعد اجتماع لجنة البيئة: لا تنقصنا تشريعات بل وسائل لتنفيذها

عقدت لجنة البيئة جلسة قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي برئاسة النائب غياث يزبك وحضور النواب: نجاة صليبا، راجي السعد، سيمون ابي رميا، قاسم هاشم، غسان عطالله ومحلم الحجيري.



إثر الجلسة، قال رئيس اللجنة: “عقدت لجنة البيئة اليوم اجتماعها الاول وتوافقنا على ان نكون يدا واحدة ونجمع خبراتنا الآتية من مجالات مختلفة من الاختصاص. النواب القدامى سيكونون ضميرنا وذاكرتنا وارشيفنا، وخبراتنا ستكون بتصرفنا ونحن النواب الجدد مع افكار جديدة من مختلف القطاعات والاختصاصات. كان هناك توافق على ان منهجية العمل اليوم الاولى هي كيف يجب ان تعمل هذه اللجنة لسد الثغرات الكبيرة والخطيرة اليوم في الواقع البيئي الكارثي الذي نعيش فيه بلبنان. وكان توافق على ان نعطي الاولوية اليوم لملف النفايات، الكسارات، وملف محطات التكرير وهي بحالة يرثى لها. مع تطرقنا لواقع الغابات والحرائق والمساحات الخضر المهددة بالحرائق، خصوصا ان الدفاع المدني اليوم غير قادر ولم يعد مجهزا لا ماديا ولا معنويا ولا بشريا وعناصره يعملون دون ضمان صحي او استشفائي ونحن نقارب موسم الحرائق، وقررنا في الاجتماع المقبل للجنة البيئة ان يحضر معنا وزير البيئة لعرض كل القوانين والتشريعات وكيفية تفعيل العمل البيئي وكيفية تنظيم ما يحتاج من تشريعات واذا كان هناك من تشريعات غير مطبقة وكيفية تطبيق هذه التشريعات. واتفقنا انه لا ينقصنا تشريعات لكن وسائل تنفيذ هذه القوانين على الارض هي وسائل غير صالحة نهائيا ويعلوها الغبار والفساد في الادارات”.



وختم: “الاجتماع المقبل سيكون مع وزير البيئة وسندعو مجلس الانماء والاعمار لأنه لدينا ازمة كبيرة اسمها انكباب الملوثات والصرف الصحي على شواطىء لبنان ونحن مقبلون على موسم سياحي”

مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.