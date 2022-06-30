Homeقتيل و4 جرحى في 5 حوادث سير خلال 24 ساعةلبنان قتيل و4 جرحى في 5 حوادث سير خلال 24 ساعة By admin 06/30/2022 شارك أفادت احصاءات غرفة التحكم للحوادث عن سقوط قتيل و4 جرحى في 5 حوادث سير، تم التحقيق فيها خلال الـ 24 ساعة الماضية. مواضيع متعلقة توضيح من رئاسة دير سيدة الناطور في أنفه: الدير لم يمنع… 06/30/2022 الامتحانات الرسمية لشهادة البكالوريا 2 تواصلت في يومها… 06/30/2022 مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه. جرحىحوادثخلالساعةسيرعاجلقتيللبنان شارك
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