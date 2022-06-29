مستشار ميقاتي: تسريب التشكيلة الحكومية هذا المساء معيب والرسالة وصلت

اعتبر المستشار الاعلامي لرئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي الزميل فارس الجميل في حديث لل”أم.تي.في”، أن “ما حصل من تسريب هذا المساء للتشكيلة الحكومية الجديدة معيب”، وقال: “هذه التشكيلة كان يفترض أن تبقى سرية بين الرئيسين، ونقول لمن سربها اذا كان المقصود بالتسريب تعطيل عملية تشكيل الحكومة فالرسالة وصلت”.



وعن استعجال ميقاتي بتقديم تشكيلته، قال: “الرئيس المكلف لم يستعجل، وهو أجرى أمس الاستشارات النيابية غير الملزمة واستشف الآراء السياسية. لذلك بادر إلى تقديم تشكيلته، وفي المنطق فان الرئيس عون يجب أن يكون أكثر المستعجلين لتشكيل حكومة جديدة تواكب الأشهر الأخيرة من عهده”.

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