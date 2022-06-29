قتيل في اشكال فردي في جرود عرسال

أقدم المواطن ع.ح على قتل شخص سوري يدعى ف.ط في محلة وادي شبيب في جرود عرسال.

وفي التفاصيل ان الاخير يعمل في التهريب بين لبنان وسوريا وبعد ان طلب منه القاتل دفع مبلغ من المال جراء مروره في جرود عرسال حصل اشكال بينهما فاطلق ع.ح النار عليه وأرداه ورمى الجثة في بئر في المحلة المذكورة، وتتولى فصيلة عرسال التحقيق في الحادث.

أقدم المواطن ع.ح على قتل شخص سوري يدعى ف.ط في محلة وادي شبيب في جرود عرسال.

وفي التفاصيل ان الاخير يعمل في التهريب بين لبنان وسوريا وبعد ان طلب منه القاتل دفع مبلغ من المال جراء مروره في جرود عرسال حصل اشكال بينهما فاطلق ع.ح النار عليه وأرداه ورمى الجثة في بئر في المحلة المذكورة، وتتولى فصيلة عرسال التحقيق في الحادث.