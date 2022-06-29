Cedar News
أخبار لبنان والعالم


لبنان

قتيل في اشكال فردي في جرود عرسال

By cedar


أقدم المواطن ع.ح  على قتل شخص سوري يدعى ف.ط في محلة وادي شبيب في جرود عرسال.

مواضيع متعلقة

ارسلان:  مش عم نعرف اذا كنا عم نحكي ونناشد بني آدمين او جيف

اعتصام لمرضى غسل الكلى امام المستشفى الاسلامي في طرابلس…

وفي التفاصيل ان الاخير يعمل في التهريب بين لبنان وسوريا وبعد ان طلب منه القاتل دفع مبلغ من المال جراء مروره في جرود عرسال حصل اشكال بينهما فاطلق ع.ح  النار عليه وأرداه ورمى الجثة في بئر في المحلة المذكورة، وتتولى فصيلة عرسال التحقيق في الحادث.

أقدم المواطن ع.ح  على قتل شخص سوري يدعى ف.ط في محلة وادي شبيب في جرود عرسال.

وفي التفاصيل ان الاخير يعمل في التهريب بين لبنان وسوريا وبعد ان طلب منه القاتل دفع مبلغ من المال جراء مروره في جرود عرسال حصل اشكال بينهما فاطلق ع.ح  النار عليه وأرداه ورمى الجثة في بئر في المحلة المذكورة، وتتولى فصيلة عرسال التحقيق في الحادث.

مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.
مواضيع تهمك
لبنان

 غنطوس: اعتماد أسعار جديدة للاتصالات خطوة غير مدروسة

لبنان

توقيف الرأس المدبر لعصابة سرقة سيارات في بيروت وجبل لبنان

لبنان

بعكس «القوات» و «التقدمي الاشتراكي» و «الكتائب».. باسيل يترقب عرض ميقاتي￼

لبنان

قد ما اشتقت للبترون.. البترون اشتاقتلك: انطلاق التحضيرات للموسم السياحي في البترون

لبنان

بعد إضراب القطاع العام.. تصعيد في الشارع؟

لبنان

قتيل و6 جرحى في 6 حوادث خلال 24 ساعة

Comments are closed.

مزيد من الأخبار

مئة عام من تاريخ لبنان «على لسان» صائب سلام

منازلة حول تشكيل الحكومة بين ميقاتي وباسيل بعد انتهاء…

جريحان في حادث سير جسر العقيبة

مقدمات نشرات الاخبار المسائية ليوم الثلاثاء 28/06/2022

توقيف مطلوب في برج حمود لقيامه بعمليات سلب مدعياً صفة أمنية

1 من 54

Follow Us @cedarnews

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com