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اتفاقية تعاون بين جمعية “العناية بالنظر” وجامعة العائلة المقدسة – البترون

By admin


وقعت جمعية العناية بالنظر اتفاقية تعاون مع جامعة العائلة المقدسة – البترون، بحضور رئيس الجمعية أمير أبو عديلة ونائبه علي علي من جهة، ورئيسة الجامعة الأخت الدكتورة هيلدا شلالا وعميدة كلية الصحة في الجامعة الأخت الدكتورة ماري مارغريت كيوان ورئيس قسم البصريات الدكتور جورج حرب ولارا بو عيد من جهة أخرى.

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أبو عديلة
وتحدث أبو عديلة فشكر “كل من ساهم في إتمام هذه الإتفاقية”، متمنيا “أن تكون قد فتحت بابا للوقوف إلى جانب طلاب البصريات وقياس النظر في جامعة العائلة المقدسة، والعمل على رفع المستوى العلمي والعملي للمهنة”.
وأكد “الدور الكبير الذي تلعبه جامعة العائلة المقدسة في المجال العلمي”، وقال: “حيث توجد راهبات لا منخاف على المستوى التعليمي”.

شلالا
من جهتها، أكدت شلالا “أهمية توقيع هذه الاتفاقية مع جمعية العناية بالنظر وانعكاساتها الإيجابية على الجامعة عموما، وطلاب البصريات خصوصا”.

حرب
وكذلك، ركز حرب على “البنود الهادفة التي تتضمنها هذه الإتفاقية ومن شأنها تأمين فرص عمل لخريجي البصريات وقياس النظر في لبنان والخارج، وكذلك مساهمتها في الدعم العلمي للطلاب من خلال المؤتمرات والندوات والمحاضرات العلمية التي تنظمها الجمعية، إضافة إلى مساعدة الطلاب في التدريب التطبيقي والميداني عبر إشراكهم في حملات فحص النظر التي تنظمها الجمعية من خلال عيادتها المتنقلة التي تسيرها على الأراضي اللبنانية كافة”.

بيان
وأشارت جمعية العناية بالنظر في بيان، إلى أن ” هذه الاتفاقية التي وقعتها تأتي، بعد أقل من أسبوع على خبر إعلانها أنها أصبحت ممثل للبنان في مجلس البصريات العالمي(WCO)”.

وأكدت أن “الاتفاقية نصت على بنود عدة، أهمها: حسم بنسبة 25 في المئة لكل متطوع أو منتسب أو موظف في الجمعية يرغب في متابعة تعليمه الجامعي، مستوى إجازة، في جامعة العائلة المقدسة، حسم نسبة 50 في المئة لكل متطوع أو منتسب أو موظف في الجمعية يرغب في التسجيل بورشة تعليمية مدفوعة تنظمها الجامعة، تنظيم ورش عمل ونشاطات ومؤتمرات علمية مشتركة بين الجامعة والجمعية والتعاون سويا في مشاريع بحثية”.

ولفتت إلى أن “الجامعة تحتسب المؤتمرات والمحاضرات العلمية الّتي تنظّمها الجمعية لطلاب البصريات وقياس النظر في الجامعة من ضمن الندوات العلمية الواجب على الطلاّب متابعتها. كما أنها تحتسب ساعات مشاركة الطلاب في الأنشطة التطبيقية والميدانية التي تنظمها الجمعية كساعات تدريب”.

وأعلنت عن “لقاءات دورية تنظمها الجامعة للجمعية مع طلاب البصريات وقياس النظر”.

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