كلام صورة: تتويج أبطال فئة الفرديّ

أحرز سامي أبو نصّار المركز الأول في بطولة كأس الصيف في “الباك غامون” (طاولة الزهر – “الفرنجية” بنسختها الأجنبية) التي نظمها إتحاد اللعبة في منطقة الضبيّة بمشاركة 56 لاعباً من المحترفين والهواة. وحلّ تابت تابت من نادي بانشو سبورتينغ كلوب ثانياً، وجورج عون في المركز الثالث، تلاه جو برنابا رابعاً.

في المقابل تُوّج الثنائي عدنان سبعلي وعلي ناصر الدين (نادي غولدن دايس) بلقب فئة الزوجي التي شارك فيها 20 لاعباً، فيما إحتلّ كريم أبو عبسي (بانشو) وماريو أبو لوز مركز الوصافة.

وفي الختام وُزّعت الكؤوس والجوائز على الفائزين.