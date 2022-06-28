Homeالسيد: اعتذرت عن حضور مسرحية الاستشاراتلبنان السيد: اعتذرت عن حضور مسرحية الاستشارات By cedro 06/28/2022 شارك غرد النائب اللواء جميل السيد عبر حسابه على “تويتر”: “إتّصلت بالمجلس النيابي اليوم، وإعتذرت عن حضور مسرحية الإستشارات بداعي البلد”. مواضيع متعلقة وفاة شاب دهسا على طريق بريتال 06/28/2022 الكتائب دعا الى حكومة مستقلين فورا: تضييع الوقت جريمة موصوفة… 06/28/2022 مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه. اعتذرتالاستشاراتالسيدحضورعاجللبنانمسرحية شارك
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