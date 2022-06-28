السيد: اعتذرت عن حضور مسرحية الاستشارات

غرد النائب اللواء جميل السيد عبر حسابه على “تويتر”: “إتّصلت بالمجلس النيابي اليوم، وإعتذرت عن حضور مسرحية الإستشارات بداعي البلد”.

مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.