Home3 جرحى في 3 حوادث سير خلال 24 ساعةلبنان 3 جرحى في 3 حوادث سير خلال 24 ساعة By admin 06/28/2022 شارك أفادت احصاءات غرفة التحكم للحوادث عن سقوط 3 جرحى في 3 حوادث سير، تم التحقيق فيها خلال الـ 24 ساعة الماضية. مواضيع متعلقة وفاة شاب دهسا على طريق بريتال 06/28/2022 الكتائب دعا الى حكومة مستقلين فورا: تضييع الوقت جريمة موصوفة… 06/28/2022 مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه. جرحىحوادثخلالساعةسيرلبنان شارك
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