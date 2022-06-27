اعتصام لأهالي طلاب مدرسة الروم في الزاهرية رفضا لفرض 250 دولارا

نفذ أهالي طلاب مدرسة الروم في الزاهرية، اعتصاما شارك فيه رئيس إتحاد نقابات العمال والمستخدمين في الشمال النقيب شادي السيد.

الكردي

بداية، تحدث عن الأهالي بلال الكردي الذي أوضح أن “الوقفة اليوم هي للحديث عن الفريش دولار، بالإضافة إلى ما طرأ من تطورات مالية قامت بها إدارات المدارس”.

وقال: “انهم يتحدثون عن مساعدة المعلمين وصندوق تعاضد ، إننا لا نقبل ان تصل الأمور الى هنا. ونحن نشعر ان هناك اجهاضا لقرارات وزير التربية وابتزازا له، ويتذاكون على قراره بمنع الفريش الدولار في ميزانياتهم ويقولون ان الدولار خارج الموازنة وانه لا علاقة للوزير بذلك . نحن نضع كلامهم برسم وزير التربية ونرفض فرض ٢٥٠ دولارا، ونطلق صرخة ونوجه هذا النداء الى وزير التربية ان أنصف الأهالي فالاهالي أمام احتمال رمي أولادهم في الشارع، وسيتحولون الى قنبلة موقوتة ومن سيقول اخرجوا أولادكم وانقلوهم الى المدارس الرسمية، نقول أن التعليم يجب أن يكون للغني والفقير، واذا لم يتعلم ابناؤنا فان اي مدرسة لن تفتح نهائيا سيكون ذلك ممنوعا. كفى هذا الابتزاز وهذا الاذلال في كل الأمور”.

ماضي

ممثل لجان الاهل قحطان ماضي، دعا الى “كشف ميزانيات المدارس”، وطالب وزير التربية ب”تعيين مدققين قانونيين واقفال سبل السرقة بكشف الموازنات”، رافضا التهديد ومعتبرا ان الـ ٢٥٠ دولارا غير قانونية. “

السيد

من جهته، قال السيد: “نحن نتضامن اليوم مع الطلاب واهاليهم ونتوجه بالتعزية الى اهلنا في ضهر المغر، ونتوجه الى كل المدارس بان الفقير والمتوسط الحال يجب أن يعلموا ابناءهم”.

وأعلن ان “المديرة طلبت من الأهالي إخراج أولادهم من المدرسة وهذا مرفوض فهذه المدرسة لنا. أما بدعة الأقساط الجديدة فتحتاج الى تصدي الوزير، ونحن سنذهب الى التصعيد ولن نسمح بما يحصل.”