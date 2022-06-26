وفاة الطفلة التي تم انتشالها من المبنى المنهار في طرابلس

وفاة الطفلة التي تم انتشالها من المبنى المنهار في طرابلس

أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام” بأن الاطباء في مستشفى طرابلس الحكومي أعلنوا وفاة الطفلة التي تم انتشالها منذ نحو نصف ساعة من المبنى الذي انهار في منطقة ضهر المغر في طرابلس.