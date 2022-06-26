Homeوفاة الطفلة التي تم انتشالها من المبنى المنهار في طرابلسلبنان وفاة الطفلة التي تم انتشالها من المبنى المنهار في طرابلس By cedro 06/26/2022 شارك أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام” بأن الاطباء في مستشفى طرابلس الحكومي أعلنوا وفاة الطفلة التي تم انتشالها منذ نحو نصف ساعة من المبنى الذي انهار في منطقة ضهر المغر في طرابلس. مواضيع متعلقة الأبيض دعا إلى تكثيف اللقاح لمواجهة الموجة الجديدة من… 06/27/2022 سامي الجميّل: لن نشارك في حكومة المحاصصة 06/27/2022 مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه. التيالطفلةالمبنىالمنهارانتشالهاطرابلسعاجللبنانوفاة شارك
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