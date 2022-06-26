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لبنان

وفاة الطفلة التي تم انتشالها من المبنى المنهار في طرابلس

By cedro


أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام” بأن الاطباء في مستشفى طرابلس الحكومي أعلنوا وفاة الطفلة التي تم انتشالها منذ نحو نصف ساعة من المبنى الذي انهار في منطقة ضهر المغر في طرابلس.

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