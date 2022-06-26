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موظفو الإدارة العامة: مستمرون في الاضراب من أجل تحصيل الحقوق واعتصام الثلاثاء امام مرفأ بيروت

By admin


أعلنت الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الإدارة العامة في بيان، الاستمرار في الاضراب المفتوح ودعت الى المشاركة في الاعتصام المركزي امام مرفأ بيروت الثلاثاء، وقالت: “اما وقد انقضى الأسبوع الثاني من الاضراب المفتوح بحزم وثبات من الموظفين المدافعين عن لقمة عيشهم، وللأسف لم نسمع الا تذمرا وتأففا وانزعاجا من قبل المعنيين بسبب الاضراب، بدلا من اللجوء الى معالجة اسبابه، ونحن في بداية اسبوعه الثالث نؤكد مطالبنا المحقة الواردة في بياناتنا السابقة، ونذكر من نسي اننا مظلومون ونسمع من لم يسمع بعد اننا مصممون على تحصيل حقوقنا”.

وإذ أكدت الاستمرار في الإضراب المفتوح، دعت الى الاعتصام المركزي الذي سيقام امام مرفأ بيروت عند ال11 من قبل ضهر يوم الثلاثاء المقبل في 26 من الحالي، كما دعت كافة روابط وشرائح القطاع العام الى المشاركة الكثيفة، “كي نكون يدا واحدة للدفاع عن هذا القطاع وضمان استمراريته”.

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