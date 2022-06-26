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لبنان

ابو فاعور: لا تزال معاناة مرضى السرطان مستمرة

By cedro


رأى عضو كتلة “اللقاء الديمقراطي” النائب وائل ابو فاعور في تصريح، أنه  “رغم كل الجهود المشكورة التي يقوم بها وزير الصحة الدكتور فراس ابيض ورئيس لجنة الصحة النيابية الرفيق بلال عبدلله، لا تزال معاناة مرضى السرطان مستمرة”. 
 
وقال: “لا مناص من حلول جذرية اولها استيراد الدولة للادوية مباشرة دون المرور بجشع بعض الشركات او اللجوء الى خيار دعم المرضى بدل الشركات عبر اجازات الشراء وبالتاكيد الى حين حصول ذلك يجب اعادة النظر بارباح الشركات عبر اصدار قرار جديد بأسس تسعير الدواء لجهة تخفيض ارباح الشركات”.
 
وتابع: “حجم قطاع الدواء بلغ معدله الوسطي 1،36 مليار دولار سنويا على مدى 10 سنوات كحد ادنى اي ان الشركات حققت ارباحا فاحشة على مدى السنوات الماضية ومسؤوليتها ان تساهم في حمل عبء الازمة في هذه الظروف “.
 
وختم داعيا الى “خطوات شجاعة في الدواء بشكل خاص كما في الطحين وغيرهما من اساسيات الحياة”.

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