Homeوزارة الصحة: 830 إصابة جديدة بكورونا.. ماذا عن الوفيات؟لبنان وزارة الصحة: 830 إصابة جديدة بكورونا.. ماذا عن الوفيات؟ By cedro 06/23/2022 شارك أعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي تسجيل “830 إصابة جديدة بفيروس كورونا رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 1105959، كما تم تسجيل حالة وفاة واحدة “. مواضيع متعلقة نقابة مصانع الأدوية زارت المدير العام لتعاونية موظفي الدولة 06/23/2022 الناصريون الأحرار : نستنكر موافقة ميقاتي على هذا التكليف… 06/23/2022 مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه. إصابةالصحةالوفيات؟بكوروناعاجللبنانماذاوزارة شارك
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