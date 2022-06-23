وزارة الصحة: 830 إصابة جديدة بكورونا.. ماذا عن الوفيات؟

وزارة الصحة: 830 إصابة جديدة بكورونا.. ماذا عن الوفيات؟

أعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي تسجيل “830 إصابة جديدة بفيروس كورونا رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 1105959، كما تم تسجيل حالة وفاة واحدة “.