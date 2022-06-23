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لبنان

وزارة الصحة: 830 إصابة جديدة بكورونا.. ماذا عن الوفيات؟

By cedro


أعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي تسجيل “830 إصابة جديدة بفيروس كورونا رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 1105959، كما تم تسجيل حالة وفاة واحدة “.

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