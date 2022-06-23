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لبنان

عدوان باسم كتلة الجمهورية القوية: لم نسم أحدا

By cedro


لم تسم كتلة “الجمهورية القوية” أحدا لتكليفه تأليف الحكومة، وقال النائب جورج عدوان باسم الكتلة:” لم نسم أحدا لأن الكتلة كانت تحاول خلال الفترة الماضية أن تجمع القوى التي تتلاقى معها في موضوع السيادة لكي يكون لها موقف موحد للتسمية، لم ننجح في الموضوع وسنستمر في المحاولة كما يريد المواطنون، ومن واجباتنا كأكبر تكتل أن نجمع بين الأكثرية الجديدة”.
 
أضاف: “لم نختر ميقاتي لأن برنامجنا لا يلتقي مع برنامجه، وخصوصا في موضوع حكومات الوفاق الوطني التي تمنع المحاسبة وتحول مجلس النواب إلى مجلس مصغر في الحكومة”.
 
وتابع: ” أما في ما يتعلق بتسمية السفير نواف سلام، فيجب أن تترافق التسمية مع معرفة الشخص، ولم  يتواصل معنا مع العلم أننا سميناه في الفترة سابقة، ولم يطلعنا على برنامجه. كل مرة هناك مرشح لا يعلن برنامجه للملأ في القضايا السيادية، ويلتزمه لن نسميه. اخذنا ثقة الناس على أساس برنامج ولسنا مستعدين للتفريط بها”.

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