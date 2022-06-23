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كتلة جمعية المشاريع سمت ميقاتي

By cedar


سمت كتلة جمعية المشاريع الرئيس نجيب ميقاتي، وقال النائب طه ناجي: “سمينا الرئيس نجيب ميقاتي، ولدى الحكومة الجديدة  ملفات ملحة كالخبز والطحين والكهرباء وكل عذابات الناس، ويجب الاسراع في تأليفها”.

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