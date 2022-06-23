Homeكتلة جمعية المشاريع سمت ميقاتيلبنان كتلة جمعية المشاريع سمت ميقاتي By cedar 06/23/2022 شارك سمت كتلة جمعية المشاريع الرئيس نجيب ميقاتي، وقال النائب طه ناجي: “سمينا الرئيس نجيب ميقاتي، ولدى الحكومة الجديدة ملفات ملحة كالخبز والطحين والكهرباء وكل عذابات الناس، ويجب الاسراع في تأليفها”. مواضيع متعلقة وقفة تضامنية أمام قصر العدل مع علاء خورشيد بعدما استدعته… 06/23/2022 اوجيرو: توقف خدمات الانترنت في راس النبع بسبب عطل طارىء 06/23/2022 مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه. المشاريعجمعيةسمتعاجلكتلةلبنانميقاتي شارك
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