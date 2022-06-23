Homeكتلة نواب الكتائب سمت نواف سلاملبنان كتلة نواب الكتائب سمت نواف سلام By cedar 06/23/2022 شارك أكد النائب سامي الجميل باسم كتلة نواب الكتائب تسمية السفير نواف سلام، وقال: “نحن لا نناور، ونتمنى أن تتحمل كل الكتل مسؤولياتها، وتختار رئيس حكومة لديه نهج مختلف”. مواضيع متعلقة قوى الامن: توقيف الرأس المدبر لعمليات سرقة سيارات في عرمون 06/23/2022 تكتل الاعتدال الوطني سمى ميقاتي 06/23/2022 مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه. الكتائبسلامسمتعاجلكتلةلبناننوابنواف شارك
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