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كتلة نواب الكتائب سمت نواف سلام

By cedar


أكد النائب سامي الجميل باسم كتلة نواب الكتائب تسمية  السفير نواف سلام، وقال: “نحن لا نناور، ونتمنى أن تتحمل كل الكتل مسؤولياتها، وتختار رئيس حكومة لديه نهج مختلف”.

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