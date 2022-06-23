كتلة نواب الكتائب سمت نواف سلام

أكد النائب سامي الجميل باسم كتلة نواب الكتائب تسمية السفير نواف سلام، وقال: “نحن لا نناور، ونتمنى أن تتحمل كل الكتل مسؤولياتها، وتختار رئيس حكومة لديه نهج مختلف”.

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