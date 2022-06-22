تسليم وتسلم في الأمانة العامة للقوات اللبنانية بين يارد ومكرزل

تم في مقر الأمانة العامة لـ “القوات اللبنانية”، التسليم والتسلم بعد صدور تعيين إميل مكرزل أمينا عاما للحزب خلفًا للدكتور غسان يارد،

وحضر اللقاء الأمين المساعد لشؤون المناطق جوزيف أبو جوده، الأمين المساعد لشؤون الإنتشار مارون سويدي، الأمين المساعد لشؤون المصالح نبيل أبو جوده، الأمين المساعد لشؤون الإدارة وليد هيدموس، ومعاون الأمين العام للشؤون الانتخابية جاد دميان.

وشكر مكرزل ليارد جهوده طوال فترة توليه مهامه والتي إتسمت بإيجابية كبيرة في العمل الحزبي وتفان في العطاء. وعاهد مكرزل كل الحزبيين “الإستمرار في تطوير العمل الحزبي والدفع باتجاه نجاحات كبيرة تماشيا مع الآمال الملقاة على عاتق الحزب من قبل المجتمع اللبناني”.

بدوره شكر يارد الأمين العام الجديد وتمنى له النجاح في مهمته الحزبية وبخاصة في هذه الظروف الإقتصادية والإجتماعية الصعبة. وأضاف يارد، واكبنا في السنتين الماضيتين مجتمعنا على الصعيد الصحي والإقتصادي والإجتماعي في محاولة للتخفيف من وطأة الأزمة، وقد نجحنا في مهامنا، وقد نوّه يارد بالتعاون الكبير مع الأمناء المساعدين ومع معاون الأمين العام الدكتور وسام راجي.



كما وشكر يارد رئيس الحزب سمير جعجع ثقته، واعتبر أن “تداول المسؤولية هو أمر صحي وإيجابي لتطوير العمل، وهو دليل عافية في المسار الحزبي السليم”.