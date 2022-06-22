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“مرشدية السجون” تفقدت سجن حلبا وجالت على المحافظ والقيادات الأمنية في السرايا

By cedar


زار وفد من مرشدية السجون إقليم محافظتي الشمال سرايا حلبا ،ضم الوفد الرئيس الإقليمي الجديد للسجون الأب طوني فياض اللعازاري رئيس دير الآباء اللعازاريين في الشمال – مجدليا ، رئيس لجنة الإعلام والعلاقات العامة الصحافي جوزاف محفوض، أمينة سر لجنة التواصل المحامية برنا ديب فضل الله.
حيث قام الوفد بزيارة قائد سرية درك عكار الكولونيل الأمير إسماعيل الأيوبي في مكتبه، منوهين بدوره الأمني في هذه المرحلة الحساسة، بعدها تفقد الوفد السجن برفقة قائد السرية المقدم أيوبي، وكان في إستقبالهم آمر سجن حلبا النقيب يوشع حبيب، بحضور آمر فصيلة درك حلبا الرائد عبد العزيز دياب، وبعض الضباط،ثم اطلعوا على حاجات السجناء وأوضاعهم واستمعو إليهم.
كما زار الوفد محافظة عكار، والتقوا المحافظ عماد لبكي في مكتبه، بحضور أمينة سر عام المحافظة الدكتورة جان الخولي، رئيس القسم لقمان الكردي، رئيس بلدية كروم عرب عبود سليمان، وقد وضع الوفد المحافظ لبكي بأجواء تفقدهم سجن حلبا، بعدها رحب المحافظ بمرشدية السجون والأب الرئيس فياض والوفد المرافق متمنياً لهم التوفيق والنجاح، بمهاهم الإنسانية والإجتماعية في هذه المرحلة الإقتصادية الصعبة شاكراً لهم مبادرتهم.

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أخيراً وقبل عودتهم، زار الوفد دائرة الأوقاف الإسلامية في عكار وألتقى الوفد رئيس دائرة الأوقاف الشيخ مالك جديدة، بحضور الشيخ الدكتور محمد حسن، الشيخ خالد إسماعيل، وقد رحب الشيخ جديدة برئيس إقليم السجون الجديد في محافظتي الشمال وعكار الأب فياض والوفد المرافق، مبدياً لهم كل تعاون وتنسيق مع المرشدية العامة للسجون في لبنان بشكل عام وأقليم الشمال وعكار بشكل خاص، نهاية اللقاء شكر الأب الرئيس فياض بإسم المرشدية الشيخ مالك على إستقباله وتعاونه واعداً إياه بالتواصل والمتابعة من أجل السجين والإنسان والوطن.

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