وزارة الصحة: 861 إصابة جديدة بكورونا.. ماذا عن الوفيات؟

وزارة الصحة: 861 إصابة جديدة بكورونا.. ماذا عن الوفيات؟

أعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي تسجيل “861 إصابة جديدة بفيروس كورونا رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 1105129، كما تم تسجيل حالة وفاة واحدة “.