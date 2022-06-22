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لبنان

وزارة الصحة: 861 إصابة جديدة بكورونا.. ماذا عن الوفيات؟

By cedro


أعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي تسجيل “861 إصابة جديدة بفيروس كورونا رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 1105129، كما تم تسجيل حالة وفاة واحدة “.

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