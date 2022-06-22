Homeوزارة الصحة: 861 إصابة جديدة بكورونا.. ماذا عن الوفيات؟لبنان وزارة الصحة: 861 إصابة جديدة بكورونا.. ماذا عن الوفيات؟ By cedro 06/22/2022 شارك أعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي تسجيل “861 إصابة جديدة بفيروس كورونا رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 1105129، كما تم تسجيل حالة وفاة واحدة “. مواضيع متعلقة القوات أسفت لما ينشر من “مقالات تضليلية”: نستمد… 06/22/2022 بلدية بعلبك دعت الاهالي الى التنبه من الكلاب الشاردة 06/22/2022 مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه. إصابةالصحةالوفيات؟بكوروناعاجللبنانماذاوزارة شارك
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