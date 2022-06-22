Homeقوى الامن توضح حقيقة فيديوهات ضرب عدد من الاشخاصلبنان قوى الامن توضح حقيقة فيديوهات ضرب عدد من الاشخاص By admin 06/22/2022 شارك توضيح حول الفيديوهات التي انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتظهر اعتداءات بالضرب على عدد من الاشخاص. مواضيع متعلقة القوات أسفت لما ينشر من “مقالات تضليلية”: نستمد… 06/22/2022 بلدية بعلبك دعت الاهالي الى التنبه من الكلاب الشاردة 06/22/2022 مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه. الاشخاصالامنتوضححقيقةضربعددفيديوهاتقوىلبنان شارك
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