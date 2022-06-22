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لبنان

قوى الامن توضح حقيقة فيديوهات ضرب عدد من الاشخاص

By admin


توضيح حول الفيديوهات التي انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتظهر اعتداءات بالضرب على عدد من الاشخاص.

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