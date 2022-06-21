بالفيديو: أمام منزل حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في الرابية بعد مداهمته

من أمام منزل حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في الرابية بعد مداهمته من أمن الدولة بإشارة من القاضية غادة عون ..

مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.