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هيئة الطوارئ الشعبية في البترون ناشدت وزير الصحة إصدار القرارات التطبيقية لتأكيد “حكومية” مستشفى إميل البيطار

By admin


وجهت ” هيئة الطوارئ الشعبية في منطقة البترون ” نداء الى وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور فراس الابيض، ناشدته بموجبه “ضرورة إصدار القرارات والتعاميم الضرورية واللازمة المؤكدة لتصنيف مستشفى الدكتور اميل البيطار – البترون مستشفى حكومي. ومن أهم القرارات المطلوبة : تعيين مجلس ادارة على أساس الكفاءة والخبرة والنزاهة بعيدا عن المحاصصة السياسية، تعيين إدارة جديدة، تكليف مكتب تدقيق مالي لكشف الحسابات المالية على مدى أقله عشر سنوات خلت وتطبيق تعرفة طبابية واستشفائية واحدة موحدة في جميع اقسام المستشفى وبالاخص في قسمي الطوارئ وغسيل الكلي”.

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