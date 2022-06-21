فشل “التيار الوطني الحر”؟



في هذا الوقت، لم ينجح التيار الوطني الحر حتى مساء امس في احداث خرق لايجاد بديل قادر على منافسة ميقاتي في السباق الحكومي، ووفقا للمعلومات وسع “التيار” اتصالاته وشملت نواب في المعارضة و”التغييريين” والمستقلين، ولكنه اصطدم بوجود تشرذم في المواقف بين الفريق الواحد وهو امر يصعب مهمته حتى الان، خصوصا ان غالبية النواب السنة يتجهون لتسمية ميقاتي، وهو امر ابلغه بالامس النائب وليد البعريني لمفتي الجمهورية عبد الطيف دريان الذي جدد بدوره عدم رغبة دار الفتوى بتذكية احد والبقاء على مسافة واحدة من الجميع مع التاكيد على عدم طرح اسماء لا وزن لها في الساحة السنية خوفا من زيادة الاحباط من خلال تعزيز الشعور بعدم مشاركة السنة في صنع القرارات.



ووفقا للمعلومات، بادر التيار الوطني الحر الى التواصل مع المفتي دريان، لتزكية شخصية سنية، الا ان الرد جاء حاسما بعدم التدخل، ودعت دار الافتاء الجميع الى تحمل مسؤولياتهم وتطبيق الدستور بحذافيره مع مراعاة عدم الاخلال بالتوازات الطائفية.

الديار