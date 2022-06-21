Homeمفاوضات التأليف قبل التكليف: حضور وازن لرئيس تيار موالٍ في التشكيلةلبنان مفاوضات التأليف قبل التكليف: حضور وازن لرئيس تيار موالٍ في التشكيلة By admin 06/21/2022 شارك دخلت مفاوضات التأليف قبل التكليف في فكفكة العقد التي وضعها رئيس تيار موالٍ، وأبرزها توفير حضور وازن له في التشكيلة العتيدة، كما ذكرت اللواء. مواضيع متعلقة اندلاع حريق في منطقة وادي جهنم العكارية والاهالي يناشدون 06/21/2022 هيئة الطوارئ الشعبية في البترون ناشدت وزير الصحة إصدار… 06/21/2022 مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه. أسرارالتأليفالتشكيلةالتكليفتيارحضورقبللبنانلرئيسمفاوضاتموالوازن شارك
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