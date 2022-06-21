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مفاوضات التأليف قبل التكليف: حضور وازن لرئيس تيار موالٍ في التشكيلة

By admin


دخلت مفاوضات التأليف قبل التكليف في فكفكة العقد التي وضعها رئيس تيار موالٍ، وأبرزها توفير حضور وازن له في التشكيلة العتيدة، كما ذكرت اللواء.

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