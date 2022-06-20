مقدمات نشرات الاخبار المسائية ليوم الاثنين 20/06/2022

* مقدمة نشرة اخبار تلفزيون لبنان

ثلاثة أيام فاصلة عن موعد الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس جديد للحكومة وسط انهماك داخلي للكتل النيابية والنواب التغييرين والمستقلين في اجتماعات تسبق التكليف ليتم بعدها حسم اسم الشخصية السنية لرئاسة الحكومة.

وكشفت الإحصائيات الأولية باطار ال pointage الى ان قرابة الستين نائبا سيسمون الرئيس نجيب ميقاتي ليكلف مهمة التأليف وقد يرتفع العدد عشية موعد الاستشارات، ليتجاوز الأكثرية المطلقة..

وفيما يتطلع لبنان الى انفراجة خجولة كهربائيا مع التوقيع في وزارة الطاقة غدا على اتفاقية استجرار الغاز المصري لسبعمئة مليون متر مكعب من الغاز سنويا من مصر عبر سوريا ما يسمح بانتاج 400 ميغاوات أي ما يعادل اربع ساعات كهرباء يوميا.

بدأ الممثل المقيم ل”صندوق النقد الدولي” والمعين حديثا في بيروت فريديريكو ليما، زيارة الى العاصمة اللبنانية لمناسبة تسلمه مهامه متمنيا خلال لقائه رئيس الجمهورية الإسراع في إقرار الخطوات الإصلاحية الضرورية..

الى ذلك برز اليوم موقف لافت لرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي من خلال دعوته المجتمع الدولي الى التعاون مع لبنان لاعادة النازحين السوريين الى بلدهم وإلا فسيكون للبنان موقف ليس مستحبا على دول الغرب وهو العمل على اخراج السوريين من لبنان بالطرق القانونية، من خلال تطبيق القوانين اللبنانية بحزم.

=======

* مقدمة نشرة اخبار تلفزيون ان بي ان

نحو خميس الإستشارات تشخص الأنظار في ظل تسارع وتيرة الإتصالات والمشاورات بين الكتل النيابية والنواب المستقلين من أجل تسمية رئيس لتكليفه تشكيل الحكومة العتيدة.

لكن السؤال الأهم هو ماذا نريد من هذه الحكومة؟ وهو ما اجاب عنه المكتب السياسي لحركة امل بوجوب وضعه كعنوان للمرحلة المقبلة وليس بحث كل طرف عن مصلحته في أي حكومة خصوصا إن الوضع الإجتماعي المتأزم والإنهيار الإقتصادي يستوجبان الإسراع في ورشة عمل حكومية جديدة تضع خارطة طريق للإصلاحات وإعادة النظر في خطة التعافي الإقتصادي وإقرارها بما يسمح بقيامة لبنان وحفظ حقوق الناس.

المكتب السياسي لحركة امل استغرب تعاطي الحكومة مع اضراب موظفي القطاع العام وشدد على ضرورة تماسك الموقف اللبناني في مقاربة ملف ترسيم الحدود وحماية الحقوق. في عين التينة تأكيد أممي على أهمية مجلس النواب في اجراء الاصلاحات وكرس هذه الاهمية توقيع إتفاقية هي الأولى بين رئيس مجلس النواب نبيه بري والمنسقة المقيمة للأمم المتحدة في لبنان يهدف إلى توسيع التعاون لتحقيق التنمية المستدامة واعتماد نهج منسق لدعم البرلمان لتحقيق الأولويات الإصلاحية الضرورية بالإستناد إلى القدرات والخبرات التي تقدمها الأمم المتحدة في هذا الإطار.

خطة لبنان للإستجابة للأزمة طرحت اليوم بأبعادها الإجتماعية والإقتصادية وبالأرقام تقوم الخطة على مساعدة مليون ونصف مواطن لبناني ومليون ونصف نازح سوري بالإضافة إلى مئتي ألف لجىء فلسطيني وهي أعباء دفعت رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي إلى دعوة المجتمع الدولي للتعاون في إعادة النازحين السوريين ومحذرا من إجراءات قانونية حازمة سيلجأ إليها لبنان لإعادتهم وستكون غير مستحبة لدول الغرب.

على خط المطالب إتحادات النقل البري أرجأت تحركها الذي كان محددا يوم الخميس في 23 من الشهر الجاري لتزامنه مع موعد الإستشارات النيابية لكنها أكدت في الوقت نفسه على إبقاء جهوزيتها

والتواصل مع المعنيين لتحقيق مطالبها ومن ضمنها لقاء قريب سيعقد مع الرئيس نجيب ميقاتي.

=======

* مقدمة نشرة اخبار تلفزيون أم تي في

جدري القرود وصل الى لبنان. العبارة صادمة بعض الشيء، وخصوصا ان اللبنانيين لم ينتهوا بعد من فيروس كورونا. لكن الاكيد ان الوضع تحت السيطرة. فالحالة وافدة من الخارج، وتلتزم حاليا العزل المنزلي ووضعها مستقر طبيا. بالتالي لا خطر من انتشار الوباء في حال طبف المواطنون اجراءات الوقاية، وهي ليست صعبة.

مقابل الوباء الصحي المضبوط، الوباء السياسي مستمر ومنتشر، ويتمثل في عدم التوصل حتى الان الى توافق ما او الى تأمين اكثرية ما لتكليف شخصية سنية رئاسة الحكومة. مع ذلك فالارجحية واضحة اذا حصلت الاستشارات الخميس ، وهي لنجيب ميقاتي. اذ لا اسم توافق عليه التغييريون حتى الان، علما ان القوات اللبنانية والحزب التقدمي الاشتراكي وقوى نيابية اخرى تنتظر الاسم الذي سيطرحه التغييريون .

فاذا حصل توافق سار الجميع باسم واحد، والا سار كل في طريقه ما يجعل رحلة ميقاتي اسهل لحمل لقبين: رئيس حكومة تصريف الاعمال ورئيس الحكومة المكلف.

في موضوع الترسيم لا جديد. رد آموس هوكستين لم يأت بعد، وقد لا يأتي قبل نهاية الاسبوع. الخميس الفائت اعلن نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب ان هوكستين سيعود الى بيروت خلال سبعة او عشرة ايام، بالتالي فان الانتظار سيبقى سيد الموقف من الان الى نهاية الاسبوع الجاري. علما ان هوكستين قد لا يأتي شخصيا، بل قد يرسل جواب اسرائيل عبر موفد خاص او حتى عبر السفيرة الاميركية في بيروت.

لكن اللافت ان السلطات الاسرائيلية عمدت في اليومين الفائتين الى تفعيل خطوات الحفر لاستخراج النفط والغاز من حقل كاريش. فهل يعني هذا ان اسرائيل ترسل اشارات تصعيدية، وانها ترفض بطريقة مبطنة المطالب اللبنانية لاستئناف مفاوضات الترسيم؟

في الاثناء، لبنان يستعد لاستقبال الصيف كعادته. فالمشكلات والازمات المتلاحقة لم تمنع اللبنانيين من الاعداد لصيف واعد، وخصوصا ان الموسم السياحي سيكون اكثر من مزدهر.…

=======

* مقدمة نشرة اخبار تلفزيون المنار

من هو الساحر القادر على رصف اللبنانيين بطوابير البنزين متى شاء؟ وبطوابير الخبز والدواء؟ ومتى قرر عادت الامور الى طبيعتها لكن باسعار تكوي جيوب وقلوب اللبنانيين.

لم يعد يلتفت اللبناني لسعر البنزين، لكنه يخشى انقطاعه، ولم يعد يخيفه سعر ربطة الخبز لكنه يخاف فقدانها، ولم يعد يلتفت لكلفة فاتورة الاستشفاء بل همه ايجاد الدواء مهما كان ثمنه ..

فمن يدفع اللبنانيين كل هذه الاثمان؟ ويخنقهم بسلسلة الازمات ؟ اليست الولايات المتحدة الاميركية التي تمسك بالطرف الاول من السلسلة عبر قبضة الحصار؟ ومن الطرف الآخر أدواتها اللبنانية من معنيين ومحتكرين وتجار؟

وكل السلع عند هؤلاء مصدر للكسب المادي والسياسي، وتبقى ارخص سلعة عندهم هي المواطن اللبناني..

اليوم انتهت طوابير البنزين بقرار، وامتدت طوابير الخبز بقرار آخر، وآخر المتحركين هي السلطات المعنية التي تعرف كل ادوات الازمات وصولا الى رؤوسها ولا تريد الوصول اليها ..

على ان طريق الوصول الى حلول تبدأ من تشكيل الحكومة كخطوة اولى، واولى خطوات التشكيل تسمية رئيس لها.

والى الخميس فان كتلة الوفاء للمقاومة ستسمي من تراه مناسبا لإدارة المرحلة الراهنة دون توهم بأنه سيكون من

الأولياء أو من الملائكة، كما قال رئيس الكتلة النائب محمد رعد ..

وعلى خطوط التواصل الموصلة الى الخميس فان المندوب السامي السعودي ابرز اللاعبين، حيث بدأ الاستشارات النيابية الملزمة في سفارة بلاده مع عدد من النواب، ومن تعذر وصوله لاسبابه، اوصل له السفير البخاري كلمة السر، حتى باتت الصورة شبه مكتملة، وأعانه على اكمال تلك الصورة الخلل الذي اصاب البعض في ترتيب اولوياته حتى في ادق الظروف ..

ومهما اختلفت الاحوال والظروف، تبقى صورة العزة التي رسمتها المقاومة للبنان واهله عصية على كل المؤامرات والتقلبات، ويبقى الاحتفاء بالاربعين ربيعا فسحة للتأكيد من قبل المقاومة واهلها ان الرصاصة الاولى التي اطلقت ذات حزيران ستبقي للوطن منعته وعزته وكل اشكال الحياة ..

وفي شكل من اشكال التخبط الذي يصيب الصهاينة ولم تستطع ان تخفيه كل عنتريات قادتهم، اعلان رئيس حكومتهم نفتالي بينيت الاتفاق مع شركائه الحكوميين على تقديم مشروع لحل الكنيست والدعوة الى انتخابات نيابية مبكرة ..

=======

* مقدمة نشرة اخبار تلفزيون او تي في

البطء السياسي عنوان المرحلة في لبنان على مختلف المستويات.

فبعد استكمال الادارة المجلسية، يسأل اللبنانيون أنفسهم يوميا أين أصبح نوابهم القدامى والجدد في تهيئة القوانين الملحة لإقرارها سريعا في الهيئة العامة، بلا مزيد من اضاعة الوقت. ليأتي الجواب اجتماعات شكلية للجان الجديدة، وتصريحات مكررة لرؤسائها وأعضائها، فيما المشكلات تتفاقم والحلول تبتعد.

أما حكوميا، فالأمور مرشحة لمزيد من استهلاك الوقت. فبغض النظر عن شخص رئيس الحكومة المكلف، الخوف الأكبر يبقى من تكريس مقولة التكليف بلا تأليف، ما يعني عمليا بقاء البلاد بلا حكومة كاملة الصلاحيات حتى نهاية الولاية الرئاسية.

وفي هذا الاطار، وفي وقت يبقى ترشيح الرئيس نجيب ميقاتي ثابتا لدى كتل أساسية، برز اليوم طرح السفير نواف سلام مرشحا توافقيا بين الكتل والنواب الذين يصنفون أنفسهم في خانة المعارضين والتغييريين، في وقت يبقى موقف التيار الوطني الحر محور الأسئلة والتحليلات، وحتى الشائعات، في انتظار الحسم الرسمي.

غير أن بطء السياسة في نشر الحلول، تقابله سرعة في انتشار الأوبئة. فبعد كورونا التي عادت أرقامها لترتفع، سجلت اليوم الحالة الأولى من جدري القرود، التي خرقت الحدود اللبنانية عبر المطار، ومنها نبدأ نشرة الأخبار.…

=======

* مقدمة نشرة اخبار تلفزيون ال بي سي

” غموض غير بناء ” يكتنف أجواء اتصالات الاستشارات، وهذا الغموض مطعم بشيء من المناورات التي تكسفها التسريبات. من تسريبات المناورات :

الرئيس نجيب ميقاتي تقول اوساطه أنه لن يخضع لابتزاز وشروط رئيس التيار الوطني الحر جيران باسيل.

ومن تسريبات المناورات “أن التواصل بين التيار الوطني الحر والمعارضة لتسمية رئيس حكومة مكلف وصل الى مرحلة متقدمة.” .

التيار سبق أن نفى أنه يطلب شيئا لنفسه وأنه لم يتواصل مع ميقاتي .

المعارضة أو قوى التغيير لا تؤكد أو تنفي أن هناك تواصلا مع التيار .

الاستنتاج الأبرز من اللعب تحت الطاولة أن لا شيء واضحا قبل ” خميس الاستشارات ” . وفي ظل عدم نضوج أو إنضاج الاستشارات من خلال عجز المشاورات، هل تستخدم خرطوشة تأجيل موعد الاستشارات؟

من خارج سياق ملف الحكومة، موقف متقدم لرئيس حكومة تصريف

الأعمال نجيب ميقاتي من موضوع النازحين السوريين، يتوقع أن تكون له تبعات وردات فع ، يقول ميقات : على مدى السنوات الاحدى عشرة الماضية، تحمل لبنان عبئا ضاغطا لا يحتمل بسبب وجود أكثر من 1.7 مليون نازح سوري ولاجئ فلسطيني يعيشون في جميع أنحاء البلاد اي في 97? من البلديات في كل لبنان”.

ويتابع : “أدعو المجتمع الدولي الى التعاون مع لبنان لاعادة النازحين السوريين الى بلدهم والا فسيكون للبنان موقف ليس مستحبا على دول الغرب وهو العمل على اخراج السوريين من لبنان بالطرق القانونية، من خلال تطبيق القوانين اللبنانية بحزم”.

معيشيا، سجال عنيف بين وزير الإقتصاد والمطاحن، فبعدما اتهم سلام المطاحن وتحدث عن أن بعض الأشخاص يجب ان يكون مصيرهم السجن، رد أصحاب المطاحن على الوزير متهمين إياه بالتقاعس .بعيدا من كل هذه الملفات . السياحة أولا .

=======

* مقدمة نشرة اخبار تلفزيون الجديد

“أكتر من القرد ما مسخ الله” إلا حكام شعب لبنان الذين أعادوه إلى عصر نظرية داروين فلا عجب أن يسجل البلد المنكوب أول إصابة وافدة “بجدري القردة” وإن كانت الحالة تحت السيطرة وفي العزل بحسب وزير الصحة..

فإنه وعلى أرض شريعة الغاب نفسها طاب لوزير الداخلية بسام المولوي اليوم تطبيق قانون السير وأن يقول للبنانيين: وأنتم في الطريق إلى جهنم لا تنسوا ربط حزام الأمان ومع تقاعد الإدارات العامة المعنية ونوافعها، وإضراب الموظفين في الدوائر كافة..

صادرت حملة المولوي الدراجات النارية للتحقيق في أوراقها الثبوتية.. وربطت الأحزمة بمحاضر ضبط لكنها لم تبلغ حد تسطير مخالفات السرعة وتخطي الإشارات الضوئية على طريق بعبدا- اليرزة.

في السباق المحموم بين القصر الرئاسي ودارة السفير السعودي وليد البخاري.. وذلك على مرمى ثلاثة أيام من خميس الاستشارات النيابية الملزمة وفي الوقت الذي كان فيه رئيس الجمهورية يعزز العلاقات الثنائية مع حكومة “أنتيغوا وبربودا” الجزيرة المترامية على ضفاف الأطلسي, كان السفير السعودي ينقب في البيت السني ويستمزج مزيدا من الآراء عشية سحب القرعة والكشف عن اسم الرئيس المكلف تشكيل الحكومة.

وللغاية استقبل اليوم النائبين نبيل بدر وفؤاد مخزومي بعد أشرف ريفي وعبد الرحمن البزري وجميعهم بحثوا العلاقات الثنائية والأوضاع العامة محليا ودوليا، والقضايا ذات الاهتمام المشترك بحسب البيانات الرسمية فلمن ستكون الغلبة: لاستشارات بعبدا أم مشاورات اليرزة؟

وإلى حين ساعة الحسم. لا يزال الرئيس نجيب ميقاتي الأوفر حظا في بورصة الأسماء وبما يشبه “زكزكة” التيار الوطني لتيار العزم.. رمى وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام إسمه ورقة في سوق التداول.

أما مداولات الكتل النهائية فضرب لها اللقاء الديمقراطي موعدا غدا الثلاثاء.. وتركت القوات اللبنانية كلمتها النهائية للقاء الأربعاء وعند الحكيم الخبر اليقين في مغادرة منطقة السلبية غير المنتجة، واتخاذ قرار يخدم فيه مصلحة المسيحيين أولا في عدم تركهم رهائن عند رئيس التيار الوطني الحر الذي يخوض معركة الاستئثار في تعيينات المواقع المسيحية المهمة في الدولة.

وإذا ما تطابقت حسابات القوات مع بيدر ميقاتي ولاقوه في منتصف الطريق إلى السرايا. فإن باسيل يقع في الحفرة التي حفرها لوضع شروط التأليف قبل التكليف.

وعلى ضفة حزب الله فإن رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد وضع مواصفات “طويلة” غير عريضة للرئيس المكلف, وقال “إن الكتلة سوف تسمي الرئيس الذي تراه مناسبا لإدارة المرحلة الحكومية الراهنة، من دون توهم أنه

سيكون من الأولياء أو من الملائكة وطالما أنه حدد صفة غير ملائكية فتلك مزايا حصرية للرئيس نجيب ميقاتي”.

وأمام هذا الواقع فإن خلط الأوراق جاء من الطاولة التغييرية وتقدم حزب “تقدم” خطوات على مجموعة ال13 بإعلان النائبين مارك ضو ونجاة عون ترشيحهما السفير نواف سلام وهي خطوة ناقصة من الممكن أن تشق الصف التغييري الواحد وتشرذم قراره, في وقت لا تزال المشاورات قائمة بين باقي النواب التغييريين..

والأبرز على خطوطها أن تصل إلى موقف موحد ومشترك على اسم جامع تتلاقى عند منصته معظم القوى التغييرية والمستقلة وصولا إلى الأحزاب خارج السلطة، لاسيما أن المرحلة تستلزم إبعاد الخلافات لصالح صياغة اسم يشكل عامل إنقاذ.

وقبل خميس الحسم رمى ميقاتي ورقة النازحين على الطاولة الدولية ودعا المجتمع الدولي إلى التعاون مع لبنان لإعادة النازحين السوريين إلى بلدهم.. وإلا فسيكون للبنان موقف ليس مستحبا على دول الغرب، وهو العمل على إخراج السوريين من لبنان بالطرق القانونية من خلال تطبيق القوانين اللبنانية بحزم, فهل يفعلها ميقاتي المتصرف بعد بلوغه سن التكليف؟

الموقف من أزمة النازحين بفعل الحرب السورية لم يصدر من السرايا اللبنانية فقط. بل من الفاتيكان أيضا حيث جدد البابا فرنسيس النداء للتوصل إلى حل عادل ومنصف لمأساة سوريا.

وإذا كان ميقاتي قد هدد بورقة النازحين فإن حكومته هددت، وقد يتم عزلها عن الصناديق والمؤسسات العربية والدولية، وتجميد المشاريع الممولة من تلك الصناديق فقد ارتأى لبنان أن يكون في منصة التخلف عن سداد مستحقات الدولة من القروض الخارجية والاشتراكات لصالح الصناديق, وهذا القرار سيؤدي الى وقف جميع مشاريع البنى التحتية المتعلقة بالصرف الصحي ومياه الشفة في مختلف المحافظات.

ومرة جديدة وزارة المال ترميها على مصرف لبنان. ومصرف لبنان في الاتجاه المعاكس ف”أهلا بهالطلة” لسياحة. لا مشاريع فيها، ولا مياه أو صرف صحي.. وبكهرباء معزولة عن التيار ومع ذلك. أربطوا حزام الأمان.