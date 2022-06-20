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لجنة إدارية جديدة لنادي الكهرباء ذوق مكايل برئاسة سابا مخلوف

By cedar


إلتأمت الجمعية العمومية لنادي الكهرباء الرياضي – ذوق مكايل بتاريخ الثالث من أيار الفائت في ملعب نادي الكهرباء في جلستها الثانية لإنتخاب لجنة إدارية جديدة تمتدّ ولايتها حتى 2 أيار 2025، بحضور 58 عضواً من أصل 97 يحقّ لهم التصويت، وقد اعتبرت شرعية كون نصابها القانونيّ تطلّبَ حضور نصف أعضاء الجمعية العمومية للنادي زائداً واحداً.

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كما حضر الجلسة مندوبة وزارة الشباب والرياضة جوانا رمّال وترأسها أكبر الأعضاء سناً جورج جبرا. وإثر العملية الانتخابية التي شارك فيها رئيس النادي آلان صايغ وأمين السرّ زيد بطيش وتميّزت أجواؤها بالإيجابية والديمقراطية، إجتمع الفائزون الـ12 ووزّعوا المناصب الإدارية في ما بينهم كالآتي:

سابا بطرس مخلوف رئيساً، زياد أنطوان الشويري نائباً للرئيس، جان ألبير مامو أميناً للسرّ، داني أنطوان مدوّر أميناً للصندوق، جايسن رفيق القزح مسؤول العلاقات العامة، ابراهيم مخايل دنيا مسؤول اللجنة الفنية، سركيس بسايي كورجيان مسؤول لعبة كرة السلة، آلان مرسيل حرفوش مسؤول التسويق، جوزف سمعان زغيب وإيلي انطوان تابت وسهيل بسيم فهيم سفر وعماد نبيل خليل أعضاء مستشارين.

وذيّلت الإفادة الرسمية الصادرة بتاريخ 8 حزيران 2022 بتوقيع مدير عام وزارة الشباب والرياضة زيد خيامي.

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