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جمعية عمومية لنقابة الممرضات والممرضين وانتخاب 4 اعضاء جدد

By cedar


عقدت نقابة الممرضات والممرضين جمعية عمومية عادية، تخللها انتخاب اربعة اعضاء لمجلس النقابة.
وقد فاز في الانتخابات كل من: مصطفى السوقية، ليزات عازار وحنا جعجع عن فئة الاجازة الجامعية ولوزان إسكندرعن فئة الشهادة الفنية.

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استهلّت الجمعية بكلمة للنقيبة الدكتورة ريما ساسين قازان شكرت فيها الأعضاء المنتهية ولايتهم على الجهود التي بذلوها في فترة تولّيهم لمهامهم الى جانبها والى جانب النقباء السابقين. واعتبرت أن “السنة الماضية كانت سنة التحديات لكنها في المقابل فتحت للتمريض آفاقا جديدة، من ناحية إقرار قوانين مهمة للمهنة ومن ناحية إطلاق المفاوضات مع الشركاء المفترضين، وأخيراً من ناحية التعاون مع النقابات والتنسيق في ما بينها وبخاصة نقابات المهن الصحية”. ووعدت الممرضات والممرضين بـ”البقاء إلى جانبهم وإيجاد السبل لتمويل مشاريع النقابة وصندوق التقاعد والبدء من سنة 2022 بدفع المعاشات التقاعدية”.

وقد جرى عرض التقريرين الإداري والمالي والمصادقة عليهما وعرض بعض التعديلات على صندوق التقاعد من أجل تأمين ديمومته واستمراره في تأمين الدعم الممكن للممرضات والممرضين الذين يبلغون سنّ التقاعد. وقد وافقت الجمعية على العرض الذي أقرّه مجلس النقابة بالتعاون مع الخبير الأكتواري والذي يتضمن توحيد الفئتين “أ” و “ب” تدريجياً وتعديل الإشتراكات.

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