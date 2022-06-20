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لبنان

4 جرحى في 3 حوادث سير خلال 24 ساعة

By admin


افادت احصاءات غرفة التحكم المروري عن سقوط 4 جرحى في 3 حوادث سير، تم التحقيق فيها خلال ال ٢٤ ساعة الماضية.

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