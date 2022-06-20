Home4 جرحى في 3 حوادث سير خلال 24 ساعةلبنان 4 جرحى في 3 حوادث سير خلال 24 ساعة By admin 06/20/2022 شارك افادت احصاءات غرفة التحكم المروري عن سقوط 4 جرحى في 3 حوادث سير، تم التحقيق فيها خلال ال ٢٤ ساعة الماضية. مواضيع متعلقة تأجيل الاستشارات النيابية؟؟ لعدم قبول اي مرشح بشروط جبران… 06/20/2022 حزب اضطر لدفع 150 دولار للناخبين الوافدين من سوريا اثر رفضهم… 06/20/2022 مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه. جرحىحوادثخبرخلالساعةسيرعاجللبنان شارك
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