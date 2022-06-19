Home4 حوادث قتيل و3 جرحى خلال 24 ساعةلبنان 4 حوادث قتيل و3 جرحى خلال 24 ساعة By admin 06/19/2022 شارك مواضيع متعلقة بالصور: توقيف شخص في بئر العبد يترأس عصابة سرقة دراجات نارية 06/19/2022 بعلبك تغرق بالعتمة منذ 6 أيام 06/19/2022 أعلنت غرفة التحكم المروري عبر “تويتر” عن احصاءاتها للحوادث التي تم التحقيق فيها خلال ال 24 ساعة الماضية: “4 حوادث، قتيل و3 جرحى”. مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه. جرحىحوادثخلالساعةعاجلقتيللبنان شارك
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