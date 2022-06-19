4 حوادث قتيل و3 جرحى خلال 24 ساعة

أعلنت غرفة التحكم المروري عبر “تويتر” عن احصاءاتها للحوادث التي تم التحقيق فيها خلال ال 24 ساعة الماضية: “4 حوادث، قتيل و3 جرحى”.

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