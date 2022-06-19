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الرأس المدبر لعمليات سرقة سيارات نوع مرسيدس من طرابلس وجوارها في قبضة شعبة المعلومات

By admin


في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الأمن الدّاخلي للحدّ من عمليات سرقة السّيارات من مختلف المناطق اللبنانية وملاحقة المتورطين وتوقيفهم، وبعد أن كثُرَت، في مدينة طرابلس وجوارها، عمليات سرقة سيارات من نوع مرسيدس، كثّفت الشّعبة جهودها الميدانية والاستعلامية لتحديد هويّة الفاعل وتوقيفه.

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بنتيجة الاستقصاءات والتحريّات المكثّفة تمكّنت الشّعبة من تحديد هويّة الرأس المدبّر لعمليات السرقة المذكورة، ويدعى:

  • ن. ع. (من مواليد عام 1964، لبناني)، وهو من أصحاب السوابق بجرائم سرقة سيّارات واحتيال وتزوير وضرب وإيذاء. أعطيت الأوامر للعمل على تحديد مكانه وتوقيفه، وبتاريخ 14-6-2022، وبعد رصدٍ ومراقبة، ألقت إحدى دوريات الشّعبة القبض عليه في محلّة التّبّانة.

ضُبِط بحوزته مستندات سيّارة مسروقة ومفتاح يُستخدم في عمليات سرقة سيّارات المرسيدس.

بالتحقيق معه، اعترف أنّه سرق أكثر من /8/ سيارات من مدينة طرابلس وجوارها، وباعها، بعد تفكيكها، لمحلات بيع قطع السّيارات وفي بؤر للخردة.

تم ضبط سيّارة مرسيدس مسروقة في محلّة البدّاوي، بعد دلالة الموقوف عليها، وأجري المقتضى القانوني بحقّه وأودع مع المضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص.

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