معلومات عن رفع الدعم الكامل عن البنزين في هذا التاريخ

معلومات عن رفع الدعم الكامل عن البنزين في هذا التاريخ

أفادت معلومات mtv بأنّ رفع الدعم الكامل عن صفيحة البنزين سيكون في بداية الأسبوع المقبل.