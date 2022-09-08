Homeمعلومات عن رفع الدعم الكامل عن البنزين في هذا التاريخإقتصاد معلومات عن رفع الدعم الكامل عن البنزين في هذا التاريخ By admin 09/08/2022 شارك أفادت معلومات mtv بأنّ رفع الدعم الكامل عن صفيحة البنزين سيكون في بداية الأسبوع المقبل. مواضيع متعلقة سلام: سنبقى بعيدين جدا عن الانتاج والصناعة إذا بقي حال… 09/08/2022 القرم أكد السعي إلى حل: موظفو اوجيرو رفضوا المساعدات… 09/08/2022 مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه. إقتصادالبنزينالتاريخالدعمالكاملرفعمعلومات شارك
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