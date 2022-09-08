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إقتصاد

معلومات عن رفع الدعم الكامل عن البنزين في هذا التاريخ

By admin


أفادت معلومات mtv بأنّ رفع الدعم الكامل عن صفيحة البنزين سيكون في بداية الأسبوع المقبل.

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