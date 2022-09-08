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القرم أكد السعي إلى حل: موظفو اوجيرو رفضوا المساعدات الاجتماعية

By cedar


  

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أكد وزير الاتصالات جوني القرم في حديث إلى إذاعة “صوت كل لبنان”، أن “الأمور قد تعرقلت في موضوع اضراب موظفي هيئة أوجيرو، بسبب رفض الموظفين الإقتراح الأخير بتأمين المبلغ المطلوب وهو 128 مليار عن طريق مساعدات اجتماعية وليس في صلب الراتب”، مشيرا إلى أن “كلفة الإضراب على البلد هي أكثر بكثير في حال عدم التوصل إلى حل”.

ولفت  إلى أنه سيسعى في اجتماعه اليوم مع اللجنة الوزارية وهيئة “أوجيرو”، إلى “التوصل إلى حل لإنقاذ البلاد”، موضحا أن “تصوره للحل يكمن في إيجاد قاسم مشترك مع موظفي أوجيرو”.

وشدد  على أن “الدولة ليس لديها احتياطي، لذا فإنه لا يمكن معاملة كل القطاع العام بعدالة”.

مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.
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