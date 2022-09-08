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إقتصاد

سعر الدولار في لبنان الخميس 8 ايلول 2022

By admin
سعر الدولار
سعر الدولار في لبنان الخميس 8-9-2022

سعر الدولار اليوم في لبنان خلال تعاملات الخميس 8 ايلول 2022 لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء).

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يتراوح سعر الدولار صباح اليوم في السوق السوداء 35.300 – 35.400 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار واحد.

أخبار إقتصادية

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