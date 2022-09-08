Homeسعر الدولار في لبنان الخميس 8 ايلول 2022إقتصاد سعر الدولار في لبنان الخميس 8 ايلول 2022 By admin 09/08/2022 شارك سعر الدولار في لبنان الخميس 8-9-2022 سعر الدولار اليوم في لبنان خلال تعاملات الخميس 8 ايلول 2022 لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء). مواضيع متعلقة القرم أكد السعي إلى حل: موظفو اوجيرو رفضوا المساعدات… 09/08/2022 الاتحاد البترولي اللبناني: لمنع الاحتكار وضبط الأسعار 09/08/2022 يتراوح سعر الدولار صباح اليوم في السوق السوداء 35.300 – 35.400 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار واحد. أخبار إقتصادية مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه. إقتصادالخميسالدولارايلولسعرلبنان شارك
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