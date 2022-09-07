وزارة الطاقة وكهرباء لبنان: استعمال الفيول اويل GRADE B في معملي الذوق والجية استثنائي لحين وصول الغاز من العراق

أعلنت وزارة الطاقة والمياه ومؤسسة كهرباء لبنان في بيان، أن “استعمال مادة الفيول أويل Grade B في معملي الذوق والجية الحراريين هو حال استثنائية جاءت منعا للوقوع في المحظور خلال شهر أيلول، أي العتمة الشاملة”.

وأشار البيان إلى أن “هذا القرار اتخذ بناء على توجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء، بالتوافق مع مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان، والهدف منه إمداد المرافق العامة الرئيسية كالمرفأ والمطار ومؤسسات المياه وغيرها بالكهرباء، كقرار استثنائي، إلى حين وصول شحنة الغاز أويل من العراق بعد مبادلتها، والذي تأخر بفعل الأحداث الأمنية الأخيرة في العراق”.

وأسف ل”أي ضرر بيئي سبّبه الدخان الأسود، والأذى لأهلنا القاطنين في المناطق المجاورة للمعمل، لأنه ناتج من اعادة تشغيل المعمل عندما يخضع للانقطاع الكلي، نتيجة عدم ثبات الشبكة المرتبط بشح مادة الفيول بالنسبة لسعة الشبكة”، وقال: “هذا الانبعاث للدخان، يدوم لفترات وجيزة، بانتظار أن يتم إجراء ما يلزم على نظام التحكم والمراقبة من قبل المناوبين”.

ولفت البيان إلى أن “مؤسسة كهرباء لبنان أفادت بأنها ستتريث في معاودة وضع المجموعة الانتاجية في الخدمة مجددا، وذلك إلى حين يتم إيداعها الموافقة الخطية من قبل مقام رئاسة مجلس الوزراء، بناء على طلب المدعي العام البيئي في جبل لبنان، ليصار إلى اعادة تشغيلها، مع الاشارة الى ان إدارة معمل الذوق غير قادرة على الاطلاق الإلتزام بعدم صدور انبعاثات الدخان الاسود، بل ستعمد الى توقيف المجموعة عند حصول هذا الأمر”.