المكتب الاعلامي لحجار: توقف السنترالات عن العمل نتيجة اضراب عمال اوجيرو

صدر عن المكتب الإعلامي لوزير الشؤون الإجتماعيّة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور هكتور حجار البيان الآتي: “نظراً للإضراب المستمر الذي تنفّذه نقابة موظفي هيئة أوجيرو وعمّالها، والذي ينتج منه أحياناً توقفاً شاملاً في خدمات السنترالات في لبنان، تتأثّر عمليّة تلقّي الإتصالات عبر الخطّ الساخن ١٧٤٧ الخاص بتلقّي شكاوى وإستفسارات المواطنين حول برنامج أمان.

إننا إذ نأسف لهذا الوضع، ونتمنى على المواطنين الإستمرار بمحاولة الاتصال بالرقم ١٧٤٧ في أوقات مختلفة خلال اليوم، بين الإثنين والجمعة من الثامنة صباحاً ولغاية الخامسة بعد الظهر”.