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إقتصاد

وزير المال وقع سلسلة مراسيم تتعلق بنقل اعتمادات مالية وكتاب إلى رئاسة مجلس الوزراء حول اعتماد الجامعة اللبنانية

By cedro


وقع وزير المالية في حكومة تصريف الاعمال الدكتور يوسف الخليل مشروع مرسوم يقضي بنقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة للعام 2022 إلى موازنة وزارة الدفاع الوطني – الجيش بمبلغ قدره 761.000.000.000 ليرة لبنانية لتنفيذ المرسوم رقم 8739 تاريخ 28/1/2022 المتعلق بإعطاء تعويض نقل شهري مقطوع بقيمة 1.200.000 يُضاف إلى تعويض الانتقال اليومي المستحق للعسكريين في الجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة والضابطة الجمركية وشرطة مجلس النواب وذلك اعتبارا من 3/2/2022،إضافة إلى مشروع مرسوم بنقل اعتماد من الاحتياطي نفسه إلى موازنة وزارة الدفاع – الجيش بمبلغ قدره 63.000.000.000 ليرة لبنانية على تنسيب نفقات تغذية.
 
ووقع الخليل مشروع مرسوم يقضي بنقل اعتماد آخر إلى موازنة وزارة الداخلية والبلديات – قوى الأمن الداخلي والسجون مبلغا وقدره 813.806.250.000 ليرة لبنانية لتغذية أدوية ونفقات معالجة في المستشفيات، ونفقات تغذية للمساجين، إضافة إلى تغذية نبذات محروقات سائلة.
كما وقع مشروع مرسوم بنقل اعتماد إلى موازنة وزارة الخارجية والمغتربين – الإدارة المركزية بمبلغ قدره 2.444.828.000 لزوم تأمين تصفية مساهمات لبنان في بعض المنظمات الدولية التي وافق عليها ديوان المحاسبة في نهاية العام 2021″
 
وقد رفعت مشاريع المراسيم هذه إلى رئاسة مجلس الوزراء لإعطائها مجراها القانوني اللازم.
 
وذكر الوزير الخليل في كتب بأن على الإدارات المعنية أن تتعهد بإسقاط قيمة الاعتماد المنقول بموجب المرسوم المذكور ضمن حدود الاعتمادات المتوافرة على التنسيب العائد له والملحوظ في مشروع موازنتها للعام 2022 وذلك فور صدور قانون الموازنة العامة للعام 2022، باعتبار أن الحكومة في وضع تصريف أعمال.
 
وكان الخليل قد رفع إلى رئاسة مجلس الوزراء أيضا كتابا حول اعتماد الجامعة اللبنانية بمبلغ 128.471.532.000 منقول من احتياطي الموازنة العامة للقانون 295 إلى موازنة وزارة التربية والتعليم العالي – الجامعة اللبنانية- لعام 2022 كبديل عن المرسوم 9809 تاريخ 5/8/2022 وذلك لتغطية المساعدة الاجتماعية الموقتة للعاملين في الجامعة بكافة مسمياتهم الوظيفية عن ستة أشهر ابتداء من 1/7/2022.

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