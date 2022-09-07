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رئيس نقابة مستخدمي مياه الشمال: لا كهرباء على محطات الرئيسية وسنكون امام كارثة انسانية وصحية كبيرة

By cedro


اعلن رئيس نقابة مستخدمي وعمال مؤسسة مياه لبنان الشمالي النقيب كمال مولود في بيان، أنه” لليوم الرابع على التوالي لا كهرباء على محطات المياه الرئيسية في الشمال وفي طرابلس”.    

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وقال:”ما زلنا نعمل بكل قدراتنا لتأمين الكميات الكافية من المياه لجميع انحاء المدينة والمرتفعات وذلك بكلفة عالية وبجهد استثنائي ، رغم ان موازنة المؤسسة لهذا العام قد استهلكت نتيجة الاسعار المرتفعة للمحروقات والمواد والادوات. وكما تعلمون، فان تدهور سعر الصرف وعدم وجود الكهرباء في اغلب الاوقات وعدم توافر مادة المازوت احيانا لاسباب عدة ، كل ذلك سيؤدي في القريب العاجل الى المعادلة التالية،  لا كهرباء يقابلها لا مياه”. 

وختم:”حتى لا نقع في المحظور ، علينا في المؤسسة وجميع هيئات المجتمع المدني تشكيل كتلة ضغط جدية وقوية على المعنيين وعلى مؤسسة كهرباء لبنان لتأمين الكهرباء باستمرار، من المحطات التي تعمل الان وخصوصاً المحطات الكهرمائية الى محطات معالجة وضخ المياه وهي مربوطة في الشبكة،  والا سنكون امام كارثة انسانية وصحية كبيرة، ستنعكس على جميع الناس ، واعتقد ان الشمال وطرابلس يستحقان هذا القليل من الاهتمام”.

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